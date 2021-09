Le liste e i candidati sindaco nei 26 Comuni alle urne

In 26 Comuni lucani si voterà il nuovo consiglio comunale il 3 e il 4 ottobre

Dall'ora di pranzo sono noti i nomi dei candidati a sindaco che si affronteranno i prossimi 3 e 4 ottobre per le elezioni comunali, previste in 26 Comuni della Basilicata. Venti sono in provincia di Potenza.

L'attenzione è puntata soprattutto sui Comuni di Melfi e Lauria. Nel primo caso a contendersi la poltrona di primo cittadino saranno in tre: Giuseppe Maglione (sostenuto da una coalizione di centrodestra), Luigi Simonetti (centrosinistra) e Alessia Aràneo (Movimento 5 Stelle).



Stesso numero di contendenti nel centro tirrenico, con l'onorevole Gianni Pittella, Antonio Rossino e Mario Fraudatario sostenuti da altrettante liste civiche. E in altri Comuni più piccoli quali Campomaggiore (dove il sindaco uscente Nicola Blasi dovrà vedersela con Carmela Barone e Donato D'Alessandro), Carbone (con Mariano Mastropietro, Gabriele Aronne e Saverio Siorini a contendersi la poltrona di primo cittadino), Fardella ( il testa a testa sarà tra Mariangela Coringrato, Giuseppe Guarino e Vincenzo Pippa), Paterno (con in corsa Tania Gioia, Franco Trivigno e Michele Cimetti) e Teana (in corsa Vincenzo Marino, Vincenzo Pesce e Pierfrancesca Pellegrini Strigaro). A spiccare, per numero di candidati, è la tornata elettorale di Rionero in Vulture, con 5 aspiranti sindaci: Nicola Locoro, Nicola Asquino, Roberto Iosca, Donato Libutti e Marco Di Nitto.



Protagoniste, anche nei 9 Comuni in cui a concorrere saranno due persone, le liste civiche. A Balvano si affronteranno i candidati Antonia Scarfiglieri ed Ezio Di Carlo, a Cancellara Francesco Genzano e Gaetano Pepe, a Castelluccio Inferiore gli sfidanti saranno Paolo Francesco Campanella e Luigia Vita), a Fardella il testa a testa sarà tra Mariangela Coringrato e Giuseppe Guarino. A Oppido Lucano uno tra Mirco Evangelista e Antonio De Rosa cercherà di prendere il posto del sindaco uscente Fidanza, mentre a Sarconi la volata vedrà protagonisti Giovanni Tempone e Massimo Celoro. A San Martino d'Agri in lizza ci sono Mario Imperatrice e Pasquale Robortella. Due candidati anche a Trecchina (Fabio Marcante e Massimo Nocito) e a Viggianello (Antonio Rizzo e Antonella Propato). Quattro, infine, i centri del potentino dove ci sarà un solo aspirante sindaco: Ginestra (con Fiorella Pompa), Grumento Nova (Antonio Maria Imperatrice), San Chirico Raparo (Vincenzo Cirigliano) e Tramutola (Luigi Marotta).



Attenzione è riposta anche sulle elezioni che coinvolgeranno sei Comuni della provincia di Matera. Su tutti, Pisticci, dove sarà corsa a 4 tra il sindaco uscente Viviana Verri (Movimento 5 Stelle), due candidati del centrosinistra (Vito Di Trani e Domenico Albano) e Pasquale tuccino per il centrodestra. Prevista una volata a due invece a Bernalda (tra Domenico Tataranno e Daniele Carbone), a Ferrandina (con i civici Carmine Lisanti e Luca D'Amelio) e Montescaglioso (testa a testa tra Fabio Di Sabato e Vincenzo Zito). Un solo candidato infine ad Aliano (Luigi Di Lorenzo) e a Oliveto Lucano (Nicola Terranova).