Il bollettino covid della Task Force regionale registra 31 nuovi positivi a fronte di 547 tamponi molecolari analizzati nella giornata di sabato. Il rapporto positivi-tamponi è del 5,7%. Stabili i ricoveri: restano 53 le persone in ospedale con il virus, ma scendono a 3 (una unità in meno di ieri) i posti letto occupati in terapia intensiva. Sono 23 i guariti. Non compare nei dati odierni diffusi dalla Regione, il decesso dell'ospite della casa di riposo di Venosa.