Covid-19: ancora due vittime in Basilicata

Il Covid-19 fa registrare ancora due vittime in Basilicata. Si tratta di due uomini, di 90 e 80 anni, rispettivamente di Palazzo San Gervasio e di Matera. Entrambi sono deceduti nella serata di giovedì 9 settembre 2021 nei reparti di pneumologia: il primo al San Carlo di Potenza, il secondo al Madonna delle Grazie, nella Città dei Sassi. Alla luce di questi dati, sono dunque 606 le vittime provocate dalla pandemia in poco più di un anno e mezzo. In lieve miglioramento gli altri indicatori: 35 i contagi registrati su 760 tamponi ( tra cui 6 casi rilevati al Don Uva ), 44 guariti e tre ricoveri in meno, 50: con quattro pazienti però in terapia intensiva.In attesa della cabina di regia del pomeriggio di venerdì 11 settembre, che non dovrebbe comunque modificare il rischio per la Basilicata, la Regione attende novità dal ministero della Salute per avviare entro la fine di settembre la somministrazione delle terze dosi di vaccino. A riceverla saranno i grandi fragili. Ovvero, secondo quella che era la tabella stilata dal ministero a febbraio, i trapiantati d'organo, i pazienti con uno scompenso cardiaco avanzato, i malati oncologici in terapia o che hanno sospeso le cure da meno di 6 mesi, le persone affette da una grave immunodeficienza e coloro che hanno una delle seguenti malattie: Sla, sclerosi multipla, distrofia muscolare, paralisi cerebrali infantili e miastenia gravis.Tra martedì e mercoledì prossimo i vertici di via Verrastro incontreranno le direzioni sanitarie dell'ASP, dell'ASM, del San Carlo e del Crob di Rionero in Vulture per avviare la programmazione della campagna.