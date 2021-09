Bollettino Covid: 34 nuovi contagi

Macchinario per il sequenziamento del coronavirus al San Carlo

Trentaquattro nuovi positivi a fronte di 1.008 tamponi processati. Nessun decesso e un ricovero in meno. Sono questi i numeri di oggi del bollettino per l'emergenza coronavirus diffusi dalla task force regionale.



Sono 49 i pazienti attualmente degenti tra gli ospedali di Potenza e Matera, 4 dei quali in terapia intensiva. Incoraggiante il dato delle guarigioni. Sono complessivamente 67 le persone risultate negative al tampone di controllo nelle ultime 24 ore: quasi il doppio dei nuovi positivi. Un segnale positivo, di fronte al quale occorre però non abbassare la guardia.



Sul fronte delle vaccinazioni, al momento il 74,7% dei lucani ha ricevuto la prima dose. Il 63,2% anche la seconda. Un dato che lascia ben sperare anche a seguito della decisione del Governo di rendere obbligatorio il green pass per recarsi in tutti i luoghi di lavoro, a partire dal 15 ottobre.



Rimane però da recuperare terreno sugli over 50. Quasi 1 su 10, infatti, in regione non ha ricevuto nemmeno una dose.