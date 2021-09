Ferrovie regionali, oltre 42 mln alla Basilicata

Un treno delle Fal

Quasi l'81% dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza destinati al potenziamento del sistema ferroviario andrà alle regioni del Mezzogiorno. Oltre quarantadue milioni sono stati assegnati dal Ministro per le Infrastrutture e la mobilità sostenibile, Enrico Giovannini, alla Basilicata.

Le risorse serviranno a migliorare i livelli di sicurezza, a rafforzare il trasporto pubblico locale su rotaie e il collegamento tra le linee regionali e la rete nazionale ad alta velocità.

La ripartizione dei fondi - è stato spiegato - è stata effettuata tenendo conto della necessità di ridurre il divario infrastrutturale tra le diverse aree del paese, che è una delle priorità del PNRR. Il trasporto pubblico locale viene considerato, così come l'alta velocità, un settore importante per migliorare la qualità della vita delle persone, i rapporti tra territori limitrofi e tra centro e periferie. Soprattutto i pendolari devono poter contare su servizi efficienti e puntuali.

Le risorse serviranno anche ad ammodernare il materiale rotabile e al rinnovo del parco mezzi. Le regioni dovranno utilizzare la dotazione a disposizione entro il 2026.