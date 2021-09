Rinascita Volley Lagonegro, presto il test delle amichevoli

Entra nel vivo il pre-campionato della Rinascita Volley Lagonegro, alla sesta stagione consecutiva nel torneo di A2 maschile, in vista dell'esordio in campionato fissato per il 10 ottobre.



La società, ancora in attesa di una sponsorizzazione ufficiale, ha presentato il calendario degli allenamenti congiunti - vere e proprie amichevoli, ma senza arbitri - con altre squadre del Sud Italia che militano in categorie diverse dalla A2.



Il primo confronto mercoledì 8 settembre, quando i ragazzi guidati dal tecnico laziale Mario Barbiero saranno ospiti della Prisma Taranto, neo-promossa in Superlega, la massima categoria. Due giorni dopo la rinascita è attesa in Calabria, dalla Tonno Callipo Vibo, squadra di Superlega.



Esordio in casa al Palasport di Villa D'Agri - sede degli allenamenti e delle gare casalinghe - il 15 settembre contro la Normanna Aversa, squadra di A3. Gli ultimi due allenamenti congiunti saranno il 18 a Latina, contro la Top Volley - squadra di Superlega - e il 29 ad Aversa, ancora contro la Normanna.



Una tournée a cui la Rinascita arriva dopo tre settimane di allenamenti “all'insegna di carichi di lavoro molto alti, sia in sala pesi che al palazzetto, a cui i ragazzi hanno reagito molto bene”, spiega il preparatore atletico Vincenzo Ghizzoni.



A partire da lunedì, e in vista delle amichevoli, via una seconda fase ancora più intensa di allenamenti.