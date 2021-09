Sant'Angelo Le Fratte, anziano cade dal balcone

L'eliambulanza del 118

Un uomo di 81 anni di Sant'Angelo Le Fratte è caduto dal balcone di casa, a contrada Isca Pantanelle. L'anziano è precipitato da un'altezza di circa 4 metri. Sul posto, è immediatamente intervenuto il personale del 118. L'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale "San Carlo" di Potenza in eliambulanza. Era cosciente, ma in condizioni apparse subito preoccupanti.

Ancora non chiara la dinamica dei fatti. L'uomo, non vedente, vive con la moglie in una casa, ricadente tecnicamente in un'isola amministrativa del comune di Tito.