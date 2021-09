Tempa Rossa, stop per manutenzione

Il centro olio di Tempa Rossa

Per un paio di giorni si fermerà il centro olio Tempa Rossa, a Corleto Perticara. A gestire l'operazione, necessaria per eseguire interventi di manutenzione straordinaria programmata, sarà TotalEnergies EP.

Sia nella fase di spegnimento degli impianti - si legge in una nota - che in quella successiva di ripartenza, potrebbero determinarsi fenomeni di incremento della visibilità della fiamma in torcia. Tutti gli

interventi si collocano nell'ambito delle azioni volte al miglioramento continuo delle prestazioni e dell'affidabilità dell'impianto.