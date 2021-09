Vertenza Giuzio, nuova protesta dei lavoratori

I lavoratori della Giuzio in Piazza Mario Pagano a Potenza

Sarà convocato in questa settimana un tavolo in Prefettura a Potenza, con tutti gli attori interessati alla vertenza Giuzio: sindacati, azienda, Regione, Acquedotto Lucano, Egrib.

E' l'impegno preso questa mattina dal prefetto di Potenza, Annunziato Vardé, dopo aver ricevuto le sigle sindacali e i dipendenti della ditta, che si occupa della manutenzione degli impianti della rete idrica delle aree industriali della provincia di Potenza.

Un incontro avuto dopo che i lavoratori sono scesi nuovamente in piazza Mario Pagano, nel capoluogo, proprio per chiedere interventi urgenti e concreti, in vista soprattutto della scadenza della proroga concessa dalla Regione, fissata per domenica 12 settembre. I dipendenti della Giuzio, infatti, hanno operato per conto del Consorzio Asi, fino alla sua messa in liquidazione. Attualmente, e fino a domenica prossima, la ditta lavora in appalto per conto di Acquedotto Lucano, proprio in virtù della proroga regionale. Provvedimento, quest'ultimo, concesso per consentire a via Verrastro di completare l'iter per l'avvio dell'attività del nuovo consorzio unico regionale API BAS, di cui però è stato nominato solo l'amministratore unico, dichiarano Uilm e Fim, promotrici del sit-in di oggi.

I sindacati chiedono risposte sulla procedura di mobilità e lo spettro del licenziamento collettivo che scatterebbe da lunedì 13 settembre, ma anche sul mancato pagamento degli stipendi di gennaio e febbraio, in capo al Consorzio Asi. "Ognuno si deve assumere le proprie responsabilità di fronte agli impegni assunti in precedenza, - scrivono le due sigle in una nota - perché altrimenti le attività industriali della Provincia di Potenza verranno bloccate". Resta, dunque, al momento confermato lo sciopero di tutte le maestranze annunciato per i giorni 13, 20 e 27 settembre a partire dalle ore 8.00 alle ore 17.00.