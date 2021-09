In piazza le pere solidali di ABIO

Le pere solidali di ABIO

In occasione della 17° edizione della giornata Nazionale dell'Abio, l'Associazione per il Bambino in Ospedale, oggi volontari in Piazza Mario Pagano, a Potenza per la campagna "perAmore, perABIO".

A fronte di una donazione sarà possibile ricevere un cestino di pere, simbolo della Giornata.

Fino al 10 ottobre si potrà donare anche via web, ricevendo il sacchetto a casa.

Obiettivo, dare nuova linfa all'associazione perché possa tornare presto ad operare all'interno dei reparti di pediatria. Un impegno - quello dell'Abio partito 40 anni fa - per dare sostegno ai bambini ricoverati e alle loro famiglie, in questo periodo di pandemia, anche a distanza.