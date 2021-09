Carburante agricolo, raddoppiata la quota per l'anno in corso

Le aziende agricole lucane potranno chiedere una quota aggiuntiva di carburante agricolo per l'anno in corso pari al 20%. Secondo quanto stabilito da una delibera di Giunta regionale, la richiesta va presentata online sul sistema informativo agricolo della Regione Basilicata entro il prossimo 15 novembre.



Si tratta di una risposta - ha spiegato l'assessore regionale alle Politiche agricole, Francesco Fanelli - alle difficoltà che sta vivendo il mondo agricolo, fiaccato da lunghi mesi di siccità e temperature torride, e dalla crisi economica provocata dalla pandemia.



Il deficit idrico nel periodo marzo-luglio, secondo quanto certificato dall'agenzia Alsia, è stato del 50% per il versante Tirrenico e dell'81% in quello Jonico. La maggiorazione della quota di carburante necessario alle attività nei campi e all'attingimento dell'acqua raddoppia dunque rispetto all'anno precedente. Nel 2020 era stata infatti pari al 10%.