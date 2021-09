Sei milioni per le filiere

Campo coltivato

Approvato dalla giunta regionale il programma di rafforzamento del sistema regionale delle filiere agroalimentari. Circa sei i milioni di euro stanziati, ha annunciato l'assessore Francesco Fanelli.

I progetti finanziati grazie alla disponibilità di varie misure del Psr Basilicata 2014-2020 - è scritto in una nota - interesseranno diciotto filiere operanti nei settori cerealicolo, ortofrutticolo, zootecnico (latte e carne) vitivinicolo, olivicolo e in ambiti di recente sviluppo (erbe officinali, funghi e biologico).

Le dotazioni economiche saranno destinate per investimenti finalizzati ad incrementare la capacità produttive delle imprese e la quantità di prodotto conferito alle filiere, per consolidare il modello organizzativo.

Tra gli obiettivi - ha spiegato Fanelli - quello di superare l'individualità imprenditoriale e migliorare la qualità delle produzioni.