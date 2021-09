Agricoltura, gelate di aprile: ok allo stato di calamità

I danni delle gelate

Pubblicati in Gazzetta Ufficiale i decreti con cui il Ministero delle Politiche agricole riconosce lo stato di calamità per le gelate che lo scorso 8 e 9 aprile hanno colpito i raccolti in diverse regioni del Sud, non solo la Basilicata, ma anche Puglia, Calabria e Sardegna.

Il Governo ha previsto aiuti a favore delle imprese, che hanno subito danni ai frutteti e all'attività apistica, per 105 milioni di euro, stanziati nel Decreto Sostegni-Bis ed erogati dal fondo di solidarietà nazionale a favore delle imprese agricole dei comuni interessati dalle gelate.

In Basilicata sono ventisette in totale i paesi che riceveranno gli aiuti: undici in provincia di Potenza (Genzano di Lucania, Grumento Nova, Lavello, Marsico Nuovo, Melfi, Montemilone, Noepoli, Paterno, Senise, Tramutola e Venosa); sedici in provincia di Matera (Bernalda, Colobraro, Craco, Matera, Miglionico, Montalbano Jonico, Montescaglioso, Nova Siri, Pisticci, Policoro, Pomarico, Rotondella, Salandra, San Giorgio Lucano, Scanzano Jonico e Tursi).



Nel potentino, il gelo ha compromesso ciliegi, albicocchi, peschi e mandorli con percentuali di danno medie stimate per coltura che hanno superato il 50%, con punte dell'85%. Non è stato risparmiato neanche il settore apistico, per il quale il Ministero stanzierà fondi dedicati.

Situazione analoga nel materano, dove le varietà ortofrutticole rovinate dalle gelate sono state anche di più.



Nelle prossime settimane gli uffici del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali della Regione Basilicata diffonderanno i modelli predisposti dal Ministero per le richieste di indennizzo, da presentare entro il 15 ottobre.

Previsti anche prestiti ad ammortamento quinquennale e a tasso agevolato, estensioni dei crediti agrari e agevolazioni previdenziali.