Peperone di Senise e Melenzane Rossa di Rotonda a rischio agropirateria

Peperone crusco

Presidio Slow Food, marchio Igp e Dop non mettono al riparo dal pericolo contraffazione. Anzi. E tra i prodotti italiani più taroccati ci sono il peperone di Senise e la melanzana rossa di Rotonda. Le ispezioni messe in campo nel periodo estivo dall'Ispettorato centrale Repressione frodi agroalimentari del ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha accertato 11 casi di tentativi di vendita di peperoni spacciati per Igp di Senise e 7 di melanzana generica per la rossa Dop di Rotonda. Quantitativi ingenti, bloccati per tempo, e scoperti attraverso il controllo dei portali web di vendita in Italia e all'estero.

Ma l'elenco non si esaurisce qui: irregolarità sono state riscontrate anche per la fragola del Metapontino, il caciocavallo, il pecorino canestrato di Moliterno, i salumi di Picerno, l'aglianico del Vulture, l'olio delle colline del Materano e la farina di grano duro Senatore Cappelli sempre del Materano.

Eccellenze italiane che alimentano un settore strategico dell'economia nazionale, oltre a rappresentare un patrimonio culturale e culinario rinomato nel mondo. Per tutelare la sicurezza alimentare e gli operatori agricoli "servono misure ad hoc - sottolineano i presidenti della Cia Potenza Giannino Lorusso e Matera Giuseppe Stasi - come l'istituzione di una task force europea per contrastare truffe e falsificazioni, e sanzioni più severe contro chiunque imiti prodotti a denominazione d'origine".