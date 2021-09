Anagrafe Popolazione, 17 Comuni inadempienti

Sono 17 i Comuni lucani che ancora non risultano iscritti all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente.Si tratta della banca dati nazionale che semplifica i servizi demografici, con l'obiettivo di favorire la digitalizzazione e il miglioramento dei servizi per cittadini, imprese ed enti.In tutto il Paese sono 151 i Comuni ritardatari: la percentuale lucana rappresenta poco più dell'11%.Tra i Municipi che non hanno aderito, sia centri più grandi come Policoro e Senise, sia centri sotto i mille abitanti come Gorgoglione e Cirigliano.Il Ministero degli Interni ha predisposto, in cui sono raccolti dati, infografiche e statistiche. In home, anche un vero e proprio contatore delle adesioni.I cittadini presenti in questa banca dati possono accedere all'Anagrafe Nazionale tramite Carta d'Identità Elettronica, Carta Nazionale dei Servizi o Spid, e consultare e scaricare i propri dati anagrafici e richiedere autocertificazioni sostitutive.