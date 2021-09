Rifiuti interrati in un cantiere, l'area è sotto sequestro

L'area posta sotto sequestro

Rifiuti speciali interrati senza autorizzazione in un cantiere, in città. A scoprirlo, i Carabinieri forestali di Potenza, che hanno posto sotto sequestro una zona a forte espansione abitativa alla periferia del capoluogo.



L'area - pari a circa 220 mq - è situata all’interno di un cantiere edile. Lì i militari hanno individuato un’attività di gestione dei rifiuti ritenuta illecita.



A far partire gli accertamenti che hanno portato al sequestro della zona, la denuncia da parte di un privato cittadino. Grazie alle immagini riprese con un telefonino, aveva immortalato l'attività sospetta.



Dopo aver individuato l'area ripresa nelle immagini, i militari si sono recati sul posto, hanno svolto tutte le verifiche necessarie e hanno infine deferito all’autorità giudiziaria l’imprenditore edile che avrebbe commissionato l’interramento dei rifiuti speciali, presumibilmente ferrosi, all’interno di una gettata di cemento, utile alla futura costruzione di un edificio.



I rifiuti, a quanto sinora ricostruito, erano stati sversati e appiattiti con l’utilizzo di un escavatore per poi essere coperti dal cemento, scaricato utilizzando una betoniera. L’imprenditore, segnalato a piede libero all’autorità giudiziaria, dovrà rispondere di gestione illecita di rifiuti non autorizzata.