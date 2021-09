Matera, aggredisce i poliziotti: arrestato

polizia matera

Ha reagito a un controllo degli agenti di Polizia, spintonandoli e scappando. Raggiunto e bloccato da uno dei poliziotti e da un carabiniere libero dal servizio che aveva assistito - ha cercato di divincolarsi colpendoli con calci, pugni, gomitate e testate. Perquisito, nel portafogli aveva due involucri contenenti hashish per 1,4 gr.

Per questo un 18enne pugliese con precedenti a carico è stato arrestato dalla Polizia a Matera con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Il giovane è ospite di una comunità educativa della città. Nel suo armadietto è stato trovato e sequestrato un coltello a farfalla.

Il poliziotto e il carabiniere colpiti dal ragazzo hanno dovuto farsi medicare.

Il giovane è invece in carcere a Matera.