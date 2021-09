Spacciava droga al mercato ortofrutticolo, arrestato

La droga, contanti e il materiale sequestrati

Spacciava cocaina al mercato ortofrutticolo di Matera, per questo un 38enne del posto è stato arrestato dalla Polizia.

L' uomo - già noto alle forze dell'ordine per lo stesso reato - è stato colto in flagranza nel suo box commerciale. Dopo aver intercettato uno dei suoi clienti, sorpreso con addosso un involucro contenente cocaina, gli agenti della Polizia di Stato hanno perquisito il box e il 38enne. In un piccolo borsello che nascondeva negli slip, gli sono stati trovati oltre 23 grammi di cocaina, suddivisa in 37 "cipollotti" contraddistinti da quattro colori differenti a seconda del peso.

Nella cella frigorifero erano custoditi un bilancino di precisione e altri attrezzi. In casa, l'uomo aveva hashish e marijuana, oltre a 3500 euro in contanti.

Dopo la convalida del'arresto da parte del Gip, l'uomo è ora agli arresti domiciliari.