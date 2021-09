Appiccò il fuoco nel bosco, arrestato piromane

conferenza stampa incendio nemoli piromane

Un 47enne di Nemoli è finito agli arresti domiciliari con l'accusa di aver appiccato il fuoco in un bosco di località Puoi di Nemoli lo scorso 1 settembre. La misura cautelare disposta dal GIP del Tribunale di Lagonegro, arriva dopo le indagini dei Carabinieri Forestali, che, dopo aver individuato diversi punti di innesco di precedenti incendi sviluppati in un'area comunale, hanno piazzato alcune telecamere prevedendo il punto di innesco di potenziali nuovi roghi. In questo modo, sono risaliti all'uomo ripreso mentre, a bordo di un motorino, si avvicinava al luogo dell'incendio e appiccava il fuoco in due diversi punti approfittando dell'erba secca. Dalle immagini, è stato possibile individuare la targa del veicolo e quindi il suo proprietario.

L'uomo deve rispondere di incendio boschivo, reato per il quale rischia fino a dieci anni di carcere.

I dettagli dell'inchiesta sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa a Potenza.