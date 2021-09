Giunta regionale, rimpasto in vista?

Un momento del discorso del governatore Bardi

"Per me esiste solo il bene della Basilicata, i lucani mi hanno dato una grande responsabilità, la eserciterò con fermezza ed orgoglio. Saranno loro, i lucani, a giudicarmi nel 2024"

Si annuncia una svolta in Regione dopo l'intervento del governatore Bardi in apertura dell'ultimo consiglio regionale.

Parole forti con le quali ha chiesto ai suoi di essere di esempio, onesti e virtuosi, di non deludere il desiderio dei lucani di avere una classe dirigente all'altezza dei ruoli.

"Non possiamo tradire questa richiesta di discontinuità rispetto al passato" ha detto, seduto da solo, senza alcuno dei suoi assessori, negli scranni della giunta. E l'annuncio di un confronto, nei prossimi giorni, con i principali protagonisti della vita pubblica lucana che potrebbe portare a importanti novità. Tra le ipotesi, l'azzeramento della giunta e un eventuale ricorso a figure tecniche.

Pesano le ultime vicende che hanno interessato la maggioranza. A partire dalle dimissioni, definite irrevocabili, dell'assessore alle Attività Produttive Francesco Cupparo, annunciate quindici giorni fa ma di fatto mai formalizzate dal consiglio. Nell'ultima seduta, infatti, Cupparo era assente - è stato chiarito - per motivi istituzionali.