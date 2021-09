"Verso il cambiamento"

Il Presidente della Regione, Vito Bardi

"Dopo le amministrative ci sarà una verifica politica. Inutile anticipare situazioni individuali che saranno risolte a breve. Nei prossimi giorni darò segnali in direzione del cambiamento. Non si torna indietro".

Così il presidente della Regione, Vito Bardi in un tweet che segue la riunione con Giuseppe Moles, Roberto Marti e Marcello Gemmato, coordinatori regionali di Forza Italia, Lega e Fratelli d'italia, tenutasi nelle scorse ore e nella quale è stato posto un problema di riequilibrio della rappresentanza all'interno dell'esecutivo.

Chiaro il riferimento alle dimissioni dell'Assessore alle Attività produttive, Francesco Cupparo, le seconde in 7 mesi. Stavolta definite irrevocabili ma di fatto mai formalizzate ed evidentemente mai respinte. Tant'è che l'esponente di giunta continua a presiedere i tavoli di crisi industriale. Nessuna notizia ufficiale. Nessuna conferenza stampa. Nessun chiarimento. Salvo appunto, da parte del presidente, un accorato richiamo all'etica e all'estetica della politica in seno al consiglio regionale e questa esternazione sui social.

La parola chiave in questa dichiarazione è cambiamento. Potrebbe preludere a una semplice sostituzione o ad un azzeramento totale della giunta come alcuni rumors farebbero intendere. E che, a dar retta a quel "a breve" e "nei prossimi giorni", potrebbe anche anticipare il nuovo confronto con i partiti della maggioranza fissato a dopo l'esito delle urne.