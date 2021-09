Vuole salire sul treno senza green pass, aggredisce i poliziotti: arrestato

La stazione di Metaponto

Avrebbe preteso di salire sul treno interregionale Taranto - Reggio Calabria senza essere in possesso del green pass, e - di fronte allo stop intimatogli - avrebbe anche aggredito gli agenti.

L'episodio è avvenuto giovedì alla stazione di Metaponto, ma è stato reso noto solo oggi. Protagonista della vicenda un cittadino pakistano di 31 anni, arrestato in flagranza con le accuse di resistenza, minacce, lesioni a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio.

L'uomo - a quanto riferito - ha prima provato insistentemente a salire sul treno anche se privo della certificazione verde, necessaria per viaggiare sui convogli a lunga percorrenza. Sul posto sono dunque intervenuti gli agenti della Polizia ferroviaria e del Commissariato di Pisticci che lo hanno bloccato. A quel punto l'uomo sarebbe passato alle mani, aggredendo con calci e pugni gli agenti, che hanno riportato ferite lievi.

Il 31enne, senza fissa dimora, è stato arrestato e condotto nella casa circondariale di Matera a disposizione dell’autorità giudiziaria. L'episodio ha provocato un ritardo di 40 minuti al treno, creando non pochi disagi agli altri passeggeri.