Benedetto Vigna, primo giorno alla Ferrari

Benedetto Vigna, ad Ferrari

Da oggi, primo settembre, il lucano Benedetto Vigna inizia il suo incarico come amministratore delegato della Ferrari.

Cinquantadue anni, di Pietrapertosa, Vigna arriva a Maranello dalla STMicroelectronics, uno dei più grandi produttori mondiali di componenti elettronici. A titolo personale, possiede oltre cento brevetti tra cui un sensore di movimento tridimensionale che è stato poi utilizzato nei comandi senza filo della console Nintendo Wii.



Vigna, che ha lasciato Pietrapertosa dopo aver frequentato il liceo scientifico "Galilei" di Potenza, mantiene un legame costante con la Basilicata dove vivono ancora i genitori e la sorella.



A lui il "cavallino rampante" si affida per innovare l'azienda ma anche, al tempo stesso, assicurare che continui a rafforzare la sua leadership come produttrice delle auto più belle al mondo.