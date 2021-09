Coronavirus, 8 positivi e 26 guarigioni

Vaccinazioni

Sono 8 i positivi registrati su 209 tamponi molecolari processati nella giornata di ieri, di cui 4 sono relativi a residenti a Sant'Arcangelo. Un dato, questo relativo al contagio, in linea con le misurazione del fine settimana, quando il tracciamento è affidato a un minor numero di tamponi effettuati. Nella giornata di ieri, inoltre, sono state registrate 26 guarigioni.



Il risultato dello screening portato a termine a Gorgoglione su 280 persone lo scorso 14 settembre ha prodotto "zero positivi". A comunicarlo, il sindaco Carmine Nigro. "I risultati - ha detto in una nota - hanno inequivocabilmente ribadito che i casi di contagio, verificatisi nelle settimane scorse in paese e comunque in via di guarigione, sono stati circoscritti ai contatti con persone non residenti, provenienti dall'estero e "no-vax"".



Quanto ai ricoveri, sono saliti a 55 i pazienti covid - 2 più di ieri - , di cui 3 in intensiva all'ospedale "San Carlo" di Potenza.



Sono 2.201 le dosi di vaccino somministrate nelle ultime ventiquattro ore. Un dato che porta il conteggio dei lucani immunizzati con prima dose a 414.835, pari al 75% della popolazione. Le persone che in Basilicata hanno già ricevuto la seconda dose sono 357.885 (64,7% della popolazione).