Lotta al bracconaggio, liberati 18 cardellini catturati illegalmente

Il momento della liberazione dei cardellini

Lotta al bracconaggio. "Armati" di rete e richiami acustici illegali avevano già catturato 18 cardellini. A sorprenderli sul fatto, nelle campagne di Atella, i carabinieri forestali della compagnia di Rionero che li hanno denunciati. I due uomini dovranno ora rispondere di uccellagione, una pratica di caccia illegale.

I piccoli volatili erano stati tratti in inganno dai suoni riprodotti, intrappolati in una rete a maglie strette e già messi in gabbia. I militari hanno provveduto al sequestro degli strumenti utilizzati per la loro cattura. Hanno poi ristorato e rimesso in libertà i piccoli volatili. Nel video in basso le immagini della liberazione.