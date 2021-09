Cade nel dirupo durante una escursione, ferita una donna

Un'ambulanza del 118 Basilicata Soccorso

Tanta paura e qualche trauma, ma per fortuna nulla di grave. Si è risolta così la disavventura vissuta stamattina da una escursionista caduta in un dirupo tra Castelmezzano e Pietrapertosa. A quanto si è appreso, la donna era assieme a un gruppo di persone e si stava spostando a piedi verso un' area pic nic in contrada Caperrino.



La zona boschiva, la pendenza del terreno, forse un piede messo in fallo: così la donna - perdendo l'equilibrio- sarebbe caduta accidentalmente verso valle.



Sul posto per prestare i primi soccorsi, sanitari del 118 e i vigili del fuoco, chiamati per aiutare nelle azioni di recupero. L'allerta è scatta attorno alle 13.



I sanitari del 118 l'hanno trasportato all'ospedale San Carlo di Potenza come codice giallo. Era cosciente, non presentava fratture evidenti ma solo traumi lievi.