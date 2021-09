Coppa Italia Serie D, derby lucano al Francavilla

Il logo del Francavilla

Nel turno preliminare della Coppa Italia Serie D, il Francavilla ha sconfitto per 2 -1 il Rotonda, allo stadio Fittipaldi.

La squadra di Nicola Ragno è passata in vantaggio dopo appena 5' grazie alla rete di Raffaele Nolé. Pareggio biancoverde con Boscaglia alla mezzora. Decisivo per il passaggio del turno, ancora capitan Nolé con il gol arrivato al 32' del secondo tempo.

Il Francavilla affronterà il Castrovillari , mercoledì 22 settembre alle 15.00.