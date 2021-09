Calcio, Serie C: Foggia-Potenza 4-1

Il Logo del Potenza Calcio

Sconfitta 4-1 per il Potenza, a Foggia, nel pomeriggio del ritorno di Zdenek Zeman allo "Zaccheria" per la quarta volta. I rossoblù sono andati in svantaggio dopo appena 4', trafitti da Ferrante. Di Ricci, al 53' il momentaneo pareggio dei lucani, che poi sono stati travolti dai padroni di casa.

Le reti di Davide Petermann (69'), Olger Merkaj (72') e Alessio Curcio (75') in soli sei minuti hanno regalato la vittoria al Foggia e inflitto il primo ko in campionato alla squadra di Gallo, che resta a 1 punto in classifica.