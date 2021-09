Calcio, Serie C: Picerno-Catanzaro 0-0

Stemma Picerno Calcio

Sotto una pioggia incessante, la prima del Picerno in casa termina con un altro pareggio a reti bianche dopo quello contro la Vibonese.

Contro il Catanzaro, candidato per la promozione in B, per la squadra guidata da Antonio Palo arriva il secondo punto in classifica.

La partita si è disputata allo stadio "Viviani" di Potenza, dove i rossoblù giocheranno tutte le gare interne in attesa che i lavori al "Curcio" rendano l'impianto idoneo a ospitare sfide professionistiche. Da segnalare, l'esordio con la nuova maglia, del neoacquisto Reginaldo.