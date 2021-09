Avellino-Potenza 1-0

Davanti a circa duecentocinquanta sostenitori arrivati dalla Basilicata, i rossoblu controllano i colpi iniziali degli irpini ma capitolano poco prima dell'intervallo.

Pasticcio della difesa lucana, Carriero ruba palla a Sepe e con un pallonetto beffa Marcone in uscita, per quello che sarà il gol partita.

Nella ripresa il Potenza si spinge in avanti e sfiora il pareggio prima con Costa Ferreira al 79' e poi a tempo scaduto con Ricci, con il portiere campano Forte che fa gli straordinari.

I rossoblu restano fermi a tre punti in classifica.