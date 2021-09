Stemma Picerno Calcio

Il Picerno trova in un solo colpo il primo gol e la prima vittoria in campionato. Gli uomini di Antonio Palo battono la Turris in trasferta con una rete a un minuto dal termine di Setola, su assist di Reginaldo. Dopo quattro giornate, la Leonessa รจ ora a 5 punti in classifica.