Allo stadio "Ceravolo" di Catanzaro, il Potenza accarezza per 13 minuti l'idea di conquistare la prima vittoria stagionale in campionato, ma poi ci pensa il rigore conquistato e trasformato da Cianci a tre minuti dalla fine a spegnere l'illusione. In vantaggio al 75' grazie alla rete di Matino, i rossoblù si fanno riprendere con il penalty concesso per un fallo ingenuo. Finisce 1-1. L'appuntamento con i 3 punti è rinviato a domenica prossima, quando al "Viviani" arriverà il Monterosi.