Serie D, 1a giornata: lucane imbattute

Un momento di Lavello-Molfetta

E' una domenica senza sconfitte per le squadre lucane di Serie D. Nella prima giornata del girone H, il bottino è di una vittoria e due pareggi.

Il Francavilla batte il Brindisi 2-1. Al "Fittipaldi", decidono la gara i gol di Gentile e il calcio di rigore trasformato da Alfano.



Deludente 1-1 per il Lavello di Sormani, in casa contro il Molfetta. In vantaggio con Ouattara al 16' pt, i gialloverdi si fanno riprendere a 9' dalla fine. Per i pugliesi in gol Pozzebon.



E' un pari di tutt'altro sapore quello del Rotonda, che sul campo del Bitonto fa 2-2. Sotto di due gol all'intervallo, grazie alle reti di Manzo (26' pt) e Lattanzio (40' pt), i lupi del Pollino rimontano in 6' con il rigore trasformato da Goretta al 6' st e il gol di Ferreira 12' st.