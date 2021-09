Aperta la stagione della caccia

Cacciatori

Si apre oggi anche in Basilicata la stagione della caccia, che terminerà il prossimo 31 gennaio. Fa eccezione, nel calendario venatorio, la caccia della specie colombaccio che potrà essere praticata dal 2 ottobre al 10 febbraio.

Secondo quanto deciso dalla Regione Basilicata, per i cacciatori non residenti e non domiciliati sul territorio lucano, l'accesso agli ambiti territoriali di caccia sarà consentito dal 2 ottobre al 30 gennaio, con limitazione al prelievo venatorio delle specie migratorie.