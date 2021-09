Pmi, stanziati contributi a fondo perduto

La Camera di Commercio della Basilicata ha stanziato oltre 240mila euro a fondo perduto per le piccole e medie imprese lucane, con l'obiettivo di finanziare progetti di internazionalizzazione, digitalizzazione e formazione.

Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate a partire dalle ore 9.00 del 15 settembre.

Tre i bandi: il primo, "Internazionalizzazione anno 2021", mette a disposizione 35 mila euro. Previsti per le aziende voucher dall'importo massimo di 5mila euro.

Per il secondo bando, "Voucher Digitali 4.0", sono stati stanziati 170mila euro. In questo caso, potranno essere erogati massimo dieci mila euro per ogni richiesta. Quarantadue mila euro, con agevolazioni sotto forma di voucher da duemila euro, sono invece previsti nel piano di spesa destinato al bando "Formazione e Lavoro 2021".