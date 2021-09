Maxi sequestro di droga vicino a Maratea

la droga sequestrata

Oltre 200 pasticche di anfetamina ed ecstasy, in formati e colori diversi. 198 "francobolli" di LSD. 80 grammi di MDMA, 30 di ketamina, 50 di hashish e anche un po' di marijuana. C'era di tutto nel caravan utilizzato dai 4 ragazzi, fermati dai carabinieri della compagnia di Lagonegro lungo la statale 18, all'altezza di Maratea. Un controllo di routine, avvenuto lunedì scorso. il nervosismo dei 4. I sospetti dei militari. Da lì la verifica approfondita nel mezzo. Infine la scoperta della droga. Il risultato: per un 24enne di Maratea, un 19enne ed un 20enne di Milano, e una ragazza di 26 anni del pavese, arresto in flagranza, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Condotti inizialmente nel carcere di Foggia, ora il ragazzo di Maratea e uno dei due giovani di Milano sono passati ai domiciliari. Gli altri 2 sono stati rimessi in libertà. Dovranno però chiarire cosa ci facevano su quel caravan pieno di droga. E che origine avessero i soldi - mille euro circa - ritrovati a bordo. Secondo quanto ricostruito sinora dai militari, arrivavano dalla Calabria ed erano diretti in Campania. Viaggiavano forse di rave in rave, spacciando droga. Nel mezzo ritrovati anche un migliaio di euro in contanti. Una circostanza di cui dovranno ora rispondere