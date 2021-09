Una "casa del cinema" per Matera

La città dei sassi punta sulla settima arte. L'amministrazione comunale di Matera ha individuato una sede per la "Casa del cinema" che ospiterà anche la Lucana film commission e l'ufficio comunale del cinema.



Ad annunciarlo, il sindaco Domenico Bennardi, che ha anche ricordato che "dall'estate del 2017 ai primi del 2021 Matera ha ospitato più di 140 produzioni italiane e straniere, che hanno svolto la loro attività anche durante il lockdown dovuto al covid, a riprova di quanto la città sia ambita come set cinematografico, audiovisivo e fotografico".



La Casa del cinema - secondo l'amministrazione comunale - contribuirà a "trasformare il capitale storico-culturale e identitario della città in investimento duraturo", valorizzandone anche gli aspetti occupazionali e formativi.



La sede sarà situata in via Lucana 164, in una struttura che in precedenza ospitava gli uffici di Acquedotto Lucano.



"L’istituzione della Casa del cinema – ha commentato Bennardi - per Matera rappresenta un importante passaggio che consentirà di acquisire una serie di apporti culturali, sociali e turistici di grande spessore, oltre che benefici correlati al territorio, con ricadute dirette, indirette e indotte derivanti da una simile attività”.