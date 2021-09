Ex Ilva, ai domiciliari l'ex commissario Enrico Laghi

Arresto per tentato omicidio

C'è un nuovo sviluppo nell'inchiesta della procura di Potenza, che vede coinvolti tra gli altri, l'ex procuratore della Repubblica di Taranto, Carlo Maria Capristo, l'avvocato Piero Amara e il poliziotto materano Filippo Paradiso, arrestati lo scorso mese di giugno.

Enrico Laghi, ex commissario straordinario dell'Ilva è agli arresti domiciliari da questa mattina con l'accusa di corruzione in atti giudiziari in concorso con altre persone. La misura cautelare è stata disposta dalla Procura di Potenza, titolare dell'inchiesta su presunti scambi di favori nell'ambito di procedimenti all'ex Ilva di Taranto.

Contro Laghi, eseguito anche un sequestro preventivo di 270mila euro.