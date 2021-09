Matera, speciale proiezione di "No Time To Die"

I Sassi di Matera

In occasione dell'arrivo al cinema dell'attesa ultima interpretazione di Daniel Craig nei panni di James Bond, Matera celebra l'uscita nelle sale di "No Time To Die", l'ultimo film della saga di 007 girato in parte nella città dei Sassi. Il 29 settembre, ci sarà una speciale proiezione del film con ospiti d'onore Gina Lollobrigida, Giancarlo Giannini e Maria Grazia Cucinotta, che hanno avuto ruoli nei precedenti capitoli della serie.

Giancarlo Giannini - interprete di "Casino Royale" (2006) e "Quantum of solace" (2008) - e Maria Grazia Cucinotta - che partecipò a "Il mondo non basta" (1999) - riceveranno il premio "I Sassi d'oro", mentre Gina Lollobrigida - che ebbe un ruolo ne "La donna di paglia" (1964), insieme a Sean Connery - riceverà il premio alla carriera.

La serata è stata promossa dalla Lucana Film Commission, con il supporto del Comune di Matera e dell'Apt Basilicata.