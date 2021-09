Un premio per le aziende green

Coldiretti Giovani Impresa



Coldiretti Giovani Impresa ha premiato a Matera le iniziative lucane insignite degli Oscar Green 2021, il concorso promosso per valorizzare le iniziative ecosostenibili ed innovative del comparto agricolo. "Giovani che sfidano il Covid", lo slogan di quest'edizione. Sei i premi conferiti in altrettante categorie.

Per 'Sostenibilità e transizione ecologica', è stata premiata la masseria 'La fiorita' di Marialaura Castoro per la sua capacità di valorizzare i prodotti Made in Italy attraverso la realizzazione di nuove forme di vendita e di consumo.

L'Oscar 'Campagna Amica' all’azienda agricola dei fratelli “Vaccaro” per aver puntato a valorizzare quelle esperienze imprenditoriali orientate alla introduzione di innovazioni produttive e distributive.

Per la 'Creatività', il riconoscimento è andato all’azienda agricola “Gliubizzi”.

Donato Gentile, in rappresentanza di “Cantine di Venosa” si è aggiudicato invece l’Oscar per 'Impresa Digitale', che mette sotto i riflettori le aziende che coniugano tradizione e innovazione attraverso l’applicazione di nuove tecnologie.

Per la sezione 'Fare Rete', che prende in esame progetti che coniugano agricoltura e tecnologia, così come artigianato tradizionale e mondo digitale, è risaltata la società cooperativa consortile “La nuova aurora”.

Infine, “Io potentino onlus” si è distinto per la sezione 'Noi per il sociale', la categoria che valorizza le iniziative volte a rispondere a bisogni della persona e della collettività.