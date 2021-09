I settant'anni della Feneal Uil

Il consiglio nazionale Feneal Uil a Potenza

Alla presenza del segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri, a Potenza si tiene il consiglio nazionale della Feneal, il sindacato degli edili che esattamente settant'anni fa, proprio nel capoluogo lucano, celebrò il suo primo congresso nazionale. Al centro della discussione il tema dell'infrastrutturazione e della sicurezza sul lavoro. "Purtroppo la Basilicata è una regione ancora difficile da raggiungere - ha detto il segretario regionale della Uil Vincenzo Tortorelli. "C'è bisogno di una nuova programmazione e, dunque, di un confronto con la Regione per poter fare piani e investire":

"La priorità - ha evidenziato il segretario generale Feneal Uil, Vito Panzarell -. continua ad essere la sicurezza sui posti di lavoro, soprattutto dopo la pandemia, abbiamo notato che sono aumentati in particolare i morti. Questo è un tema enorme dove noi speriamo che il Governo intervenga. In particolare - ha spiegato il segretario della Feneal - per affrontare questo tipo di problemi, la prima questione è il rispetto dei contratti nel

settore delle costruzioni.

All'incontro presente anche il Presidente della Regione Vito Bardi. "L'edilizia - ha spiegato - come alcuni segnali sembrano indicare, diventa nuovamente centrale soprattutto se si riesce a prestare la necessaria attenzione alla riqualificazione e alla rigenerazione urbana.

Diverse le questioni affrontate dal segretario generale Bombardieri, dal futuro di Stellantis, alla vicenda Ita, al reddito di cittadinanza e alle politiche attive del lavoro.

Ieri sera, nei pressi della sede del sindacato in via Napoli 5 a Potenza, è stata scoperta una targa celebrativa in occasione dell'anniversario.