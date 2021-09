Sì del Consiglio alla legge su emissioni odorigene

La seduta del Consiglio regionale

Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità il disegno di legge sulle norme per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene. La normativa si applica ai nuovi impianti e alle nuove attività di riconosciuto impatto ambientale, ma anche alle attività preesistenti in casi di modifiche o estensioni dei progetti relativi a impianti già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione.

Sarà l'Arpab a fissare i valori limite di concentrazione di odore e di portata di odore oltre le quali sono previste sanzioni.