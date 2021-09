Nuovo focolaio a Venosa, 33 contagi in una Rsa

Analisi dei tamponi

È ancora Venosa la sede dell'ultimo focolaio di contagi provocati dal coronavirus in Basilicata. Dopo quello scoppiato nell'Istituto dei Padri Trinitari, un nuovo fronte delle infezioni si è aperto all'interno di una residenza per anziani e malati di Alzheimer.



Sono 33, complessivamente, i casi di positività accertati nella scorse ore: 25 tra gli ospiti e 8 tra gli operatori. Per sei anziani, quasi tutti ultranovantenni, è stato necessario il ricovero: un paziente si trova nell'ospedale di Venosa, tutti gli altri al San Carlo di Potenza. L'ultimo degli ospiti ricoverati (81 anni), già affetto da diverse malattie, sarebbe in condizioni gravi.



Le persone contagiate erano vaccinate ormai da diversi mesi con entrambe le dosi. Ignota, al momento, l'origine del contagio.



Nella struttura dei Padri Trinitari, invece, oggi pomeriggio partirà uno screening con tamponi molecolari per verificare se qualcuno tra gli oltre 70 contagiati si sia ormai negativizzato.