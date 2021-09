Vaccini, al via le somministrazioni della terza dose

La preparazione di un vaccino covid-19

E' cominciata in tutta la regione la somministrazione delle terzi dosi di vaccino anti-covid ai super fragili: trapiantati e dializzati.

In provincia di Potenza, chi ha subito un trapianto o è in attesa di trapianto può andare senza prenotazione allo stesso centro vaccinale in cui ha ricevuto la prima e la seconda dose. Fa eccezione la città di Potenza, dove resta attivo solo l'hub delle tende del Qatar.

I dializzati possono ricevere la terza dose nel centro vaccinale a loro più vicino, o in alternativa, anche presso le strutture dedicate in occasione della seduta di dialisi.



Nel Materano, l'ASM fa sapere che resta necessaria la prenotazione.