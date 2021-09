Coronavirus, numeri in crescita

Prosegue lo screening

Con il decesso segnalato dall'ospedale di matera nel bollettino odierno, salgono a 600 i morti dall'inizio dell'emergenza. Si tratta di un 62enne che era vaccinato ma con importanti patologie pregresse

Quarantasette i ricoveri complessivi, 3 in più di ieri. E 3, uno in più, sono anche i pazienti in rianimazione, due non vaccinati, di età compresa tra i 49 e i 67 anni.

1.017 tamponi molecolari totali processati nelle ultime 24 ore, 61 i positivi, in salita il tasso di incidenza sul totale di quelli processati che passa dal 4% al 6%: oggi è il 6%.

41 i guariti.

Intanto, secondo il report settimanale del ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità, la Basilicata resta tra le diciassette Regioni a rischio moderato: il dato di occupazione dei posti letto in area medica è il 13,3% ma sempre sotto soglia, fissata al 15%. I posti letto occupati in in terapia intensiva sono l'1,6%, molto lontani dal limite del 10%

Il focolaio al Centro dei Padri Trinitari di Venosa: 52 i positivi accertati sinora - 4 operatori e 28 ospiti - tutti vaccinati e asintomatici. Diciotto ospiti sono stati trasferiti nel covid hospital della città oraziana.

L'ultimo screening con tamponi rapidi ha rilevato altre 9 positività da confermare con molecolari.