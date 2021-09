Coronavirus, positivi e ricoveri ancora in calo

Vaccinazioni



I dati del bollettino della task force regionale: 38 nuovi positivi su 858 tamponi processati. 43 guariti, scendono i ricoveri che arrivano a 53, sempre 3 in terapia intensiva. Nessun decesso segnalato.

Diffuso oggi il monitoraggio completo della Fondazione Gimbe sull'andamento della pandemia nella settimana 15-21 settembre. In Basilicata "nella settimana 15-21 settembre si registra una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi per centomila abitanti (sono 229) e si evidenzia però un aumento dei nuovi casi (2,8%) rispetto alla settimana precedente. Sul fronte ricoveri lo studio evidenzia che sono al limite della soglia di saturazione i posti letto in area covid non critica (15%) mentre resta basso quello della terapia intensiva (3%)". Sulla campagna vaccinale, buona la posizione per la fascia d'età 12-19: solo il 29,6 per cento non ha ricevuto alcuna dose. Così come solo il 9 per cento quasi degli over 50. Capitolo scuola: alla vigilia del varo del piano del governo, con l'individuazione di istituti sentinella in cui effettuare test salivari periodici, la fondazione lancia l'allerta: con la variante Delta le misure per limitare i contagi risulterebbero ancora insufficienti