Focolaio Padri Trinitari Venosa, positivi salgono a 52

Salgono a 52 i positivi nel focolaio dell'Istituto dei Padri Trinitari di Venosa, che offre servizi di riabilitazione a persone con disabilità. Sono 48 gli ospiti contagiati, a cui si aggiungono 4 operatori.In giornata, una quindicina di pazienti saranno trasferiti nel "covid hospital" della città di Orazio. Una decisione presa per consentire al personale sanitario in servizio nella struttura di poter gestire al meglio gli altri assistiti.Intanto, già domani, tutti gli ospiti e il personale saranno sottoposti a tampone rapido, in attesa dello screening con tamponi molecolari che saranno effettuati dall'Asp lunedì prossimo. La scoperta del focolaio era stata comunicata dal rettore dell'Istituto il 30 agosto. Inizialmente erano state riscontrate 27 positività.