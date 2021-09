Covid, 40 nuovi casi. Immunità di gregge il 29?

i dati del bollettino

Sono 40 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Basilicata su 1.010 tamponi molecolari processati.

Sessantasette i guariti mentre calano ancora i ricoverati: sono 44, due in meno rispetto al precedente aggiornamento. Stabili i dati sulla terapia intensiva, con 2 pazienti al San Carlo di Potenza.

Al momento non si segnala nessun decesso.

Supera i 50 casi sui 100.000 abitanti l'incidenza dei positivi nelle province lucane.

Il dato emerge dalla relazione settimanale della Fondazione Gimbe sull'andamento della pandemia.

Nella settimana 25-31 agosto si evidenzia un aumento dei nuovi casi, pari al 17,5%, rispetto alla precedente rilevazione.

Sotto soglia i posti letto in area medica e terapia intensiva anche se la Basilicata mostra un andamento differente rispetto ai due indicatori: la curva media dei ricoverati nei reparti ordinari sembra appiattirsi attorno al 13%, vicina alla soglia limite del 15%, ma nelle terapie intensive l'occupazione è stata sempre sotto il 2,5%, molto lontana dal limite del 10%.

Sul fronte vaccinazioni ieri sono state somministrate 3.256 dosi. Il 72,8% dei lucani ne ha ricevuta almeno una mentre il 58,3% ha completato il ciclo.

E la Basilicata potrebbe raggiungere l'immunità di gregge a fine mese: secondo l'analisi di Lab24 del Sole 24ore basata sulla media delle somministrazioni effettuate negli ultimi 7 giorni, la nostra regione centrerà il prossimo 29 settembre il target dell'80% della popolazione sopra i 12 anni vaccinata. Il risultato potrebbe però essere raggiunto prima: a partire da mercoledì 1 settembre in tutti gli hub del territorio si può ricevere una somministrazione senza alcuna prenotazione.