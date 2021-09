Vaccini covid e gravidanza, al via la campagna

Vaccinazioni senza prenotazione per le future mamme

Le Aziende sanitarie di Potenza e Matera annunciano i "Weekend della cicogna", da sabato 25 settembre per quattro fine settimana.

Il sabato e la domenica le future mamme potranno sottoporsi alla vaccinazione con accesso diretto, ossia senza prenotazione, presso tutti i punti vaccinali delle due aziende sanitarie.

I medici vaccinatori, come di consueto, forniranno alle donne in gravidanza tutte le informazioni necessarie e risponderanno agli eventuali dubbi per fugare tutte le eventuali paure delle future mamme.

Le aziende sanitarie doneranno vari prodotti per il nascituro (succhietto, crema per il cambio pannolino e due pannolini).



Novità anche per i più piccoli: Pfizer e BioNTech hanno annunciato i risultati positivi della sperimentazione del loro vaccino anti Covid nei bambini tra 5 e 11 anni di età. Il farmaco - si legge - si è rivelato "sicuro, ben tollerato" e ha prodotto una risposta immunitaria "robusta" in quella fascia di età, anche con dosaggi inferiori a quelli richiesti per ragazzi di età superiore.



"La campagna vaccinale in Basilicata procede a gonfie vele e questa iniziativa serve per proteggere le mamme e i nascituri - ha dichiarato il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi - Come promesso sono partite le terze dosi nella nostra Regione, che nelle ultime settimane è tra le migliori in Italia per somministrazioni".