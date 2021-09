Coronavirus

Sono 80 i contagi covid registrati nella giornata di ieri, 31 agosto, su 1.032 tamponi molecolari analizzati. Lo fa sapere la task force regionale nell'anticipazione del consueto bollettino giornaliero sull'andamento della pandemia in Basilicata. I guariti sono 62. Al momento non si hanno notizie di morti, mentre scendono a 46 i ricoverati, con un paziente in piĆ¹ in terapia intensiva (2 totali).